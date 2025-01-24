«Агония продлится недолго»: Военные эксперты оценили обстановку в Великой Новосёлке, где ВСУ попали в ловушку

Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) полностью списало со счетов гарнизон в посёлке Великая Новосёлка, что находится на западе ДНР. Об этом в беседе с Life.ru заявил военный эксперт Анатолий Кошкин.

Командование ВСУ практически уже полностью списало со счетов свой гарнизон в посёлке Великая Новосёлка. Конечно же, им приказали до последнего удерживать позиции, но в сложившейся ситуации подразделения ВСУ эту задачу выполнить не могут Анатолий Кошкин Военный эксперт

Кошкин дополнил, что Великая Новосёлка находится в окружении ВС РФ, в связи с чем ВСУ оттуда практически не выбраться. Российские военные также «перерезали» маршруты поставок боеприпасов и резервов ВСУ. Армии Незалежной остаётся лишь сдаться, отметил эксперт. По его словам, в противном случае ВС РФ примут соответствующие меры для освобождения населённого пункта. Специалист добавил, что в ближайшее время линия боевого соприкосновения будет проходить на окраине посёлка.

«Если наши бойцы разрезали группировку, значит, будут препарировать сейчас. Медицинский термин. Там, говорят, полторы тысячи человек ВСУ не сдаются. Вообще-то надо сдаться. Я думаю, что агония продлится недолго. А это очень важный момент. В Великой Новосёлке бои были большие. Там стык Днепропетровской, Запорожской и областей ДНР», — пояснил военный эксперт Василий Дандыкин.

По словам собеседника Life.ru, это позволит позднее решить многие задачи на других участках. В частности, основная цель — Красноармейск — Покров, она является основной для украинской группировки. Кроме того, на подходе Часов Яр, подытожил эксперт.