Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 января, 12:33

Ещё один населённый пункт освобождён в ДНР за последние сутки

Минобороны: ВС РФ освободили село Зелёное в ДНР

Ещё один населённый пункт освободили российские военные в зоне спецоперации (СВО). Как сообщает пресс-служба Минобороны России, в течение последних суток под контроль было взято село Зелёное в ДНР.

«В результате активных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Зелёное в ДНР», — говорится в сообщении ведомства.

Появилось видео разгрома ВСУ в Солёном ДНР, где теперь развевается флаг России
Появилось видео разгрома ВСУ в Солёном ДНР, где теперь развевается флаг России

Российские бойцы в последние недели освободили ряд населённых пунктов в зоне СВО. В их числе село Западное в Харьковской области, сёла Волково, Воздвиженка и Тимофеевка в ДНР, а также Новоегоровка в ЛНР.

Обложка ©

ТАСС / Александр Полегенько

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar