Ещё один населённый пункт освобождён в ДНР за последние сутки
Минобороны: ВС РФ освободили село Зелёное в ДНР
Ещё один населённый пункт освободили российские военные в зоне спецоперации (СВО). Как сообщает пресс-служба Минобороны России, в течение последних суток под контроль было взято село Зелёное в ДНР.
«В результате активных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Зелёное в ДНР», — говорится в сообщении ведомства.
Российские бойцы в последние недели освободили ряд населённых пунктов в зоне СВО. В их числе село Западное в Харьковской области, сёла Волково, Воздвиженка и Тимофеевка в ДНР, а также Новоегоровка в ЛНР.
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ТАСС / Александр Полегенько