Дроны-камикадзе ВСУ пытались помешать установке российского флага в Великой Новосёлке
Боец ВС РФ «Талыш»: ВСУ пытались сорвать установку триколора в Великой Новосёлке
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались помешать установке флага Российской Федерации в Великой Новоселке, обстреливая военнослужащего различными видами оружия. Об этом сообщил нашим коллегам из ТАСС боец 5-й танковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Талыш, который установил российский триколор в центре населенного пункта.
«На протяжении всего пути по мне работали всеми доступными средствами. Применялись миномёты и дроны-камикадзе. Все атаки были направлены на меня. Также использовались дроны, сбрасывающие гранаты сверху. Артиллерия тоже активно действовала. Для них было крайне важно не дать установить флаг», — поделился военнослужащий.
Он добавил, что ему пришлось преодолеть два квартала под интенсивным огнём, чтобы добраться до центрального здания поселка.
Великая Новосёлка была полностью освобождена 26 января в результате наступления частей 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты из группировки войск «Восток». Российские военнослужащие установили флаг России в центре населённого пункта. Многие украинские солдаты выбрали путь капитуляции и сдались в плен. По предварительным данным, около 500 бойцов ВСУ погибли, отказавшись сложить оружие и пытаясь покинуть окружение.