Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались помешать установке флага Российской Федерации в Великой Новоселке, обстреливая военнослужащего различными видами оружия. Об этом сообщил нашим коллегам из ТАСС боец 5-й танковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Талыш, который установил российский триколор в центре населенного пункта.

ВСУ убили 15 товарищей за отказ идти в бой в Великой Новосёлке и спрятали тела в подвале

ВСУ убили 15 товарищей за отказ идти в бой в Великой Новосёлке и спрятали тела в подвале

«На протяжении всего пути по мне работали всеми доступными средствами. Применялись миномёты и дроны-камикадзе. Все атаки были направлены на меня. Также использовались дроны, сбрасывающие гранаты сверху. Артиллерия тоже активно действовала. Для них было крайне важно не дать установить флаг», — поделился военнослужащий.