Стало известно о подвиге экипажа танка Т-72 при взятии Великой Новосёлки
Экипаж Т-72 продолжил бой даже после попадания снаряда ВСУ
Экипаж танка Т-72 из войсковой группы «Восток», который участвовал в освобождении Великой Новосёлки, продолжал выполнять боевые задачи, несмотря на попадание вражеского снаряда. Об этом рассказал военный корреспондент RT Хассан Насср, который взял интервью у бойцов на фронте.
Несмотря на подбитую технику, солдаты приняли решение продолжить обстреливать вражеские позиции, обеспечивая поддержку российским пехотинцам в крайне трудных условиях.
В ходе сражения экипажу удалось вытащить раненого солдата, несмотря на непрекращающиеся артиллерийские обстрелы врага. После потери танка, который был для них не просто техникой, а настоящей частью команды, бойцы остаются на посту в полной боевой готовности.
Напомним, посёлок Великая Новосёлка был полностью освобождён 26 января в ходе наступления подразделений 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Восток». Военнослужащие ВС РФ подняли российский флаг в центре населённого пункта. Значительное количество украинских солдат выжило, приняв верное решение сдаться в плен.
Life.ru / Midjourney