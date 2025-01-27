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Регион
27 января, 14:26

Стало известно о подвиге экипажа танка Т-72 при взятии Великой Новосёлки

Экипаж Т-72 продолжил бой даже после попадания снаряда ВСУ

Экипаж танка Т-72 из войсковой группы «Восток», который участвовал в освобождении Великой Новосёлки, продолжал выполнять боевые задачи, несмотря на попадание вражеского снаряда. Об этом рассказал военный корреспондент RT Хассан Насср, который взял интервью у бойцов на фронте.

Несмотря на подбитую технику, солдаты приняли решение продолжить обстреливать вражеские позиции, обеспечивая поддержку российским пехотинцам в крайне трудных условиях.

В ходе сражения экипажу удалось вытащить раненого солдата, несмотря на непрекращающиеся артиллерийские обстрелы врага. После потери танка, который был для них не просто техникой, а настоящей частью команды, бойцы остаются на посту в полной боевой готовности.

Полтысячи бойцов украинского гарнизона Великой Новосёлки погибли после неверного выбора
Полтысячи бойцов украинского гарнизона Великой Новосёлки погибли после неверного выбора

Напомним, посёлок Великая Новосёлка был полностью освобождён 26 января в ходе наступления подразделений 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Восток». Военнослужащие ВС РФ подняли российский флаг в центре населённого пункта. Значительное количество украинских солдат выжило, приняв верное решение сдаться в плен.

Обложка ©

Life.ru / Midjourney

Александра Мышляева
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