Экипаж танка Т-72 из войсковой группы «Восток», который участвовал в освобождении Великой Новосёлки, продолжал выполнять боевые задачи, несмотря на попадание вражеского снаряда. Об этом рассказал военный корреспондент RT Хассан Насср, который взял интервью у бойцов на фронте.

Несмотря на подбитую технику, солдаты приняли решение продолжить обстреливать вражеские позиции, обеспечивая поддержку российским пехотинцам в крайне трудных условиях.

В ходе сражения экипажу удалось вытащить раненого солдата, несмотря на непрекращающиеся артиллерийские обстрелы врага. После потери танка, который был для них не просто техникой, а настоящей частью команды, бойцы остаются на посту в полной боевой готовности.