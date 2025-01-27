Полтысячи бойцов украинского гарнизона Великой Новосёлки погибли после неверного выбора
Командир ВС РФ сообщил о гибели как минимум 500 солдат ВСУ в Великой Новосёлке
Примерно 500 военнослужащих украинского гарнизона Великой Новосёлки были ликвидированы во время боевых столкновений с Российской армией или попыток бежать на северо-востоке посёлка. Об этом рассказал ТАСС командир штурмовой роты батальона морской пехоты группировки войск «Восток» с позывным Рязань.
«Порядка полутысячи военнослужащих ВСУ погибли в северо-восточной части [Великой Новосёлки]», — пояснил он. По словам морпеха, многие украинские бойцы гибли, пытаясь вырваться из окружения.
Напомним, посёлок Великая Новосёлка был полностью освобождён 26 января в результате наступления подразделения 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Восток». Бойцы ВС РФ установили российский триколор в центре населённого пункта. Большая группа украинских солдат выжила, сделав правильный выбор – она сдалась в плен.
president.gov.ua