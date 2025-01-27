Примерно 500 военнослужащих украинского гарнизона Великой Новосёлки были ликвидированы во время боевых столкновений с Российской армией или попыток бежать на северо-востоке посёлка. Об этом рассказал ТАСС командир штурмовой роты батальона морской пехоты группировки войск «Восток» с позывным Рязань.