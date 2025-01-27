Российские штурмовики взяли бункер генералов НАТО в Часовом Яре

Российские военные 26 января установили контроль над сетью мощных подземных укреплений на юге Часова Яра в Донецкой Народной Республике, сообщает военный корреспондент Дмитрий Кулько. База была создана ВСУ ещё до начала спецоперации и когда-то использовалась генералами НАТО.

«Сегодня бойцы спецназа «Ахмат» и четвёртой бригады под управлением командира «Шустрого» заняли сеть мощных укреплений на юге Часова Яра в урочище Долгое-2», — написал Кулько.

Сначала в бункере находился штаб так называемой антитеррористической операции (АТО), а после освобождения российскими войсками Артёмовска в 2023 году там разместились офицеры НАТО. В марте 2024-го подземный командный пункт был уничтожен ударом ОТРК «Искандер», а оставшиеся укрепления заняли ныне ликвидированные военнослужащие 24-й Львовской бригады.

«Очень большие бункеры — на 30-40 человек. Под землёй, бетонные. Мы за неделю этот лагерь зачистили. Там было уничтожено около 40 человека противника. Сегодня до конца зачистили. Троих взяли в плен. А в этих бункерах разместились наши бойцы», — цитирует военкор комбата «Ахмата» Зелимхана Батукаева.