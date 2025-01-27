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27 января, 05:18

Группа украинских военных сдалась в плен Армии России в Великой Новосёлке

Российский триколор в Великой Новосёлке в ДНР. Обложка © Telegram / Минобороны России

Российский триколор в Великой Новосёлке в ДНР. Обложка © Telegram / Минобороны России

Группа военнослужащих из 110-й отдельной механизированной бригады украинской армии сдалась в плен российским подразделениям в Великой Новосёлке на юге Донецкой Народной Республики. Сейчас пленные в безопасности, им оказывается необходимая медпомощь, пишет ТАСС.

Великая Новосёлка была полностью освобождена 26 января в результате активных наступления подразделения 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Восток». Бойцы группировки «Восток» ВС РФ установили российский триколор в центре населённого пункта. Флаг водрузили на отбитом у противника здании.

Рогов: Гарнизон ВСУ в Великой Новосёлке рассечён на две части и блокирован
Рогов: Гарнизон ВСУ в Великой Новосёлке рассечён на две части и блокирован
Андрей Бражников
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