Группа украинских военных сдалась в плен Армии России в Великой Новосёлке
Российский триколор в Великой Новосёлке в ДНР. Обложка © Telegram / Минобороны России
Группа военнослужащих из 110-й отдельной механизированной бригады украинской армии сдалась в плен российским подразделениям в Великой Новосёлке на юге Донецкой Народной Республики. Сейчас пленные в безопасности, им оказывается необходимая медпомощь, пишет ТАСС.
Великая Новосёлка была полностью освобождена 26 января в результате активных наступления подразделения 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Восток». Бойцы группировки «Восток» ВС РФ установили российский триколор в центре населённого пункта. Флаг водрузили на отбитом у противника здании.