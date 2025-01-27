Группа украинских военных сдалась в плен Армии России в Великой Новосёлке

Группа военнослужащих из 110-й отдельной механизированной бригады украинской армии сдалась в плен российским подразделениям в Великой Новосёлке на юге Донецкой Народной Республики. Сейчас пленные в безопасности, им оказывается необходимая медпомощь, пишет ТАСС.