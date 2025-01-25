Рогов: Гарнизон ВСУ в Великой Новосёлке рассечён на две части и блокирован

Украинский гарнизон в Великой Новосёлке в ДНР разбит на две части и блокирован с юга и севера. Об этом рассказал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА «Новости».

«Гарнизон противника рассечён и блокирован в южной и северной части посёлка. Штурмовые подразделения группировки «Восток» приступили к уничтожению врага», — сказал Рогов.

Он добавил, что сейчас ведётся зачистка зданий, подвалов и опорных пунктов. Штурмовиков поддерживают артиллеристы и дроноводы.