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Регион
25 января, 09:38

Рогов: Гарнизон ВСУ в Великой Новосёлке рассечён на две части и блокирован

Украинский гарнизон в Великой Новосёлке в ДНР разбит на две части и блокирован с юга и севера. Об этом рассказал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА «Новости».

«Гарнизон противника рассечён и блокирован в южной и северной части посёлка. Штурмовые подразделения группировки «Восток» приступили к уничтожению врага», — сказал Рогов.

Он добавил, что сейчас ведётся зачистка зданий, подвалов и опорных пунктов. Штурмовиков поддерживают артиллеристы и дроноводы.

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Недавно Минобороны России показало, как бойцы группировки «Восток» установили российский триколор в центре посёлка Великая Новосёлка в ДНР. Флаг водрузили на отбитом у Вооружённых сил Украины (ВСУ) здании.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Николай Рюмин
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