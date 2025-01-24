Рассекли и блокировали: Минобороны поведало о прорыве наших парней в Великой Новосёлке
Бойцы группировки войск «Восток» взламывают оборону ВСУ в Великой Новосёлке
Фото © Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС
Штурмовики российской группировки «Восток» успешно разделили населённый пункт Великая Новосёлка в Донецкой Народной Республике на две части и заблокировали украинские войска. Об этом сообщило на брифинге в пятницу Министерство обороны России. Великая Новосёлка представляет собой последний крупный рубеж обороны Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении.
В заявлении сказано, что штурмовые подразделения «смогли рассечь населенный пункт, блокировать украинские формирования и начать их уничтожение».
Кроме того, российские военнослужащие установили флаг на одном из зданий, ранее отбитом у противника, в центре населенного пункта. Между тем продолжается зачистка зданий, подвальных помещений и опорных пунктов украинских войск.
«Расчеты реактивной и ствольной артиллерии, а также операторы FPV-дронов обеспечивают огневую поддержку штурмовым подразделениям, нанося удары по огневым точкам и личному составу противника», — сообщили в военном ведомстве.
Ранее Армия России выдвинула ультиматум ВСУ, находящимся в Великой Новосёлке. От украинских бойцов потребовали сложить оружие и сдаться. Украинский офицер, который уже находится в плену у российских военнослужащих, выступил с призывом к попавшим в окружение побратимам. «Задайте себе вопрос: ради кого или ради чего вы должны умереть?» — посоветовал он окружённым вэсэушникам.