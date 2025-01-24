Рассекли и блокировали: Минобороны поведало о прорыве наших парней в Великой Новосёлке

Штурмовики российской группировки «Восток» успешно разделили населённый пункт Великая Новосёлка в Донецкой Народной Республике на две части и заблокировали украинские войска. Об этом сообщило на брифинге в пятницу Министерство обороны России. Великая Новосёлка представляет собой последний крупный рубеж обороны Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении.

В заявлении сказано, что штурмовые подразделения «смогли рассечь населенный пункт, блокировать украинские формирования и начать их уничтожение».

Кроме того, российские военнослужащие установили флаг на одном из зданий, ранее отбитом у противника, в центре населенного пункта. Между тем продолжается зачистка зданий, подвальных помещений и опорных пунктов украинских войск.