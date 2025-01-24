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24 января, 15:23

Рассекли и блокировали: Минобороны поведало о прорыве наших парней в Великой Новосёлке

Бойцы группировки войск «Восток» взламывают оборону ВСУ в Великой Новосёлке

Фото © Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

Фото © Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

Штурмовики российской группировки «Восток» успешно разделили населённый пункт Великая Новосёлка в Донецкой Народной Республике на две части и заблокировали украинские войска. Об этом сообщило на брифинге в пятницу Министерство обороны России. Великая Новосёлка представляет собой последний крупный рубеж обороны Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении.

В заявлении сказано, что штурмовые подразделения «смогли рассечь населенный пункт, блокировать украинские формирования и начать их уничтожение».

«Ради кого вы должны умереть?»: Украинский офицер выступил с призывом к попавшим в окружение бойцам ВСУ
«Ради кого вы должны умереть?»: Украинский офицер выступил с призывом к попавшим в окружение бойцам ВСУ

Кроме того, российские военнослужащие установили флаг на одном из зданий, ранее отбитом у противника, в центре населенного пункта. Между тем продолжается зачистка зданий, подвальных помещений и опорных пунктов украинских войск.

«Расчеты реактивной и ствольной артиллерии, а также операторы FPV-дронов обеспечивают огневую поддержку штурмовым подразделениям, нанося удары по огневым точкам и личному составу противника», — сообщили в военном ведомстве.

«Агония продлится недолго»: Военные эксперты оценили обстановку в Великой Новосёлке, где ВСУ попали в ловушку
«Агония продлится недолго»: Военные эксперты оценили обстановку в Великой Новосёлке, где ВСУ попали в ловушку

Ранее Армия России выдвинула ультиматум ВСУ, находящимся в Великой Новосёлке. От украинских бойцов потребовали сложить оружие и сдаться. Украинский офицер, который уже находится в плену у российских военнослужащих, выступил с призывом к попавшим в окружение побратимам. «Задайте себе вопрос: ради кого или ради чего вы должны умереть?» — посоветовал он окружённым вэсэушникам.

Марина Фещенко
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