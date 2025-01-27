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Регион
27 января, 14:55

ВСУ убили 15 товарищей за отказ идти в бой в Великой Новосёлке и спрятали тела в подвале

Боец ВС России: ВСУ убили 15 сослуживцев за отказ воевать в Великой Новосёлке

Украинские военные расстреляли 15 сослуживцев за отказ идти в бой против Российской армии в посёлке Великая Новосёлка и бросили тела в подвале. Об этом рассказал ТАСС командир штурмовой роты батальона морской пехоты группировки войск «Восток» с позывным Рязань.

Боец сообщил, что во время штурма населённого пункта российские военные взяли в плен группу украинских солдат. По их признанию, далеко не все в 110-й бригаде ВСУ хотели воевать против ВС РФ, однако командиры заперли потенциальных дезертиров в подвале, а при отступлении просто расстреляли их, не желая оставлять их источниками информации для Армии России.

«Порядка 15 человек находились в подвальных помещениях под контролем старших военнослужащих ВСУ. В ходе боёв за центральную часть Великой Новосёлки был выявлен данный подвал, где находились тела военнослужащих ВСУ», — рассказал российский боец.

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Напомним, посёлок Великая Новосёлка был полностью освобождён 26 января в результате наступления подразделения 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Восток». Бойцы ВС РФ установили российский триколор в центре населённого пункта. Большая группа украинских солдат выжила, сделав правильный выбор – она сдалась в плен. По предварительным данными, порядка 500 бойцов ВСУ погибли, не пожелав добровольно сложить оружие и пытаясь выбраться из окружения.

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Татьяна Миссуми
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