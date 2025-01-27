Украинские военные расстреляли 15 сослуживцев за отказ идти в бой против Российской армии в посёлке Великая Новосёлка и бросили тела в подвале. Об этом рассказал ТАСС командир штурмовой роты батальона морской пехоты группировки войск «Восток» с позывным Рязань.

Боец сообщил, что во время штурма населённого пункта российские военные взяли в плен группу украинских солдат. По их признанию, далеко не все в 110-й бригаде ВСУ хотели воевать против ВС РФ, однако командиры заперли потенциальных дезертиров в подвале, а при отступлении просто расстреляли их, не желая оставлять их источниками информации для Армии России.