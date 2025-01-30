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Регион
30 января, 09:45

Почти 100 тысяч ВСУшников сбежали из армии за последние полгода

Минобороны РФ: Около 100 тысяч бойцов ВСУ дезертировали и пустились в бега

Почти 100 тысяч военных Вооружённых сил Украины (ВСУ) по своей воле оставили воинские части за последние полгода. Об этом сообщили в Минобороны России в четверг, 30 января.

«Около 100 тысяч украинских военнослужащих, по официальным данным, самовольно оставили свои воинские части и пустились в бега», — указано в сообщении ведомства.

Кроме того, за последние полгода ежемесячные санитарные и невосполнимые потери живой силы ВСУ стабильно составляют около 50 тысяч человек и выше. По данным Минобороны, в январе 2025 года потери украинской армии достигли 51 960 человек, в декабре 2024 года — 48 470 человек , а в ноябре 2024 года — 60 805 человек.

А ранее Life.ru писал, что с осени в ВСУ резко возросло число случаев дезертирства. По словам украинского журналиста Владимира Бойко, в 2024 году было открыто 89 449 уголовных дел за самовольное оставление части и уклонение от службы.

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Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Дарья Нарыкова
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