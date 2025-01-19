Солдат ВСУ Валерий Федорович С. сбежал из тренировочного лагеря НАТО в Великобритании и вернулся в подконтрольную России часть Херсонской области. В интервью РИА «Новости» он рассказал, что ему пришлось преодолеть около 70 километров пешком, чтобы добраться до Лондона для дальнейшего транзита на российскую территорию.

Лагерь, где проходила его подготовка, располагался недалеко от Манчестера и был окружён колючей проволокой.

«Перелез через забор. Заранее запаковал себе мешочек, который не пропускает влагу, запаковал гражданскую одежду, штаны, куртку. По форме перелез через забор и побежал. Благо был телефон на руках, у нас их не забирали... Посмотрел по GPS куда надо идти и пошёл: через поля, пастбища, ночью — овец разгонять», — рассказал он.

Когда Валерий начал свой путь к Манчестеру, ему стали поступать сообщения от инструкторов о начале поисков. Чтобы избежать обнаружения, он прятался в кустах, когда мимо проезжала военная техника. В конечном итоге он добрался до Лондона на электричке. После этого он вернулся в Херсонскую область.

Солдат ВСУ отметил, что сбежал из учебного центра после месяца подготовки, потому что хотел сохранить свою жизнь и «не желал стрелять в людей».