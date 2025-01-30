ВС РФ поразили объекты ВПК Украины, военные аэродромы, цеха изготовления БПЛА

За последние сутки российские войска в ходе спецоперации на Украине поразили объекты военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, военные аэродромы, цеха производства и склады хранения беспилотников. Об этом доложили в Минобороны РФ.

«Нанесено поражение объектам военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 142 районах», — говорится в сообщении.

Сообщается, что была задействована оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации.