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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
30 января, 09:53

ВС РФ поразили объекты ВПК Украины, военные аэродромы, цеха изготовления БПЛА

За последние сутки российские войска в ходе спецоперации на Украине поразили объекты военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, военные аэродромы, цеха производства и склады хранения беспилотников. Об этом доложили в Минобороны РФ.

«Нанесено поражение объектам военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 142 районах», — говорится в сообщении.

Сообщается, что была задействована оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации.

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Ранее сообщалось, что почти 100 тысяч ВСУшников сбежали из армии за последние полгода. Кроме того, отмечается, что за последние полгода ежемесячные санитарные и невосполнимые потери живой силы ВСУ стабильно составляют порядка 50 тысяч человек и выше.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Arkady Zakharov

Николай Рюмин
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