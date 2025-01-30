Осталось менее 3 км: Российские военные подходят к Днепропетровской области

«Уже на некоторых участках менее трёх километров <…> . И то направление, которое мы продвигаем, охватывая город Красноармейск с запада, для того, чтобы потом выйти на север», — приводит РИА «Новости» слова Кимаковского.

По его словам, ВСУ оказывают сопротивление российским подразделениям севернее Селидово, в районе Красноармейска. Ситуация осложняется тем, что противник стремится избежать окружения, напоминающего то, что произошло в районе Великой Новосёлки. Как добавил Кимаковский, ВС РФ продолжают охватывать позиции со стороны Мирнограда (Димитрова), где они заняли высоты и укрепили Малиновскую развязку, расширяя свой плацдарм. Также ведутся действия в направлениях Димитрова, Константиновки и Торецка (Дзержинска). Такая тактика может привести к образованию ещё одного «мешка» для ВСУшников, то есть либо им придётся массово отходить, либо сдаваться в плен, резюмировал советник главы ДНР.