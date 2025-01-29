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Регион
29 января, 14:33

Зеленский сознательно загубил бойцов ВСУ в Великой Новосёлке ради отчёта Западу

Рогов: Зеленский погубил гарнизон ВСУ в Великой Новосёлке, запретив им отступать

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов считает, что запретом отступать или сдаваться в плен украинские власти во главе с Владимиром Зеленский намеренно погубили весь гарнизон в посёлке Великая Новосёлка в ДНР.

«Режим Зеленского сознательно погубил гарнизон ВСУ в Великой Новосёлке, запретив им отступать и сдаваться в плен, хотя только запросов об отходе на новые позиции было не менее четырёх», — сказал он в беседе с РИА «Новости».

Рогов подчеркнул, что лишь несколько групп бойцов ВСУ были взяты в плен после освобождения населённого пункта. Остальные военные были убиты.

«У киевского режима была возможность спасти своих солдат, но они ей пренебрегли, чтобы доложить Западу о лишнем дне удержания посёлка», — заявил Рогов.

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Напомним, Минобороны России сообщило об освобождении Великой Новосёлки в Донецкой Народной Республике 26 января. Населённый пункт стал последним крупным рубежом обороны и логистики ВСУ на данном направлении. Командование ВС РФ сообщило, что 500 военнослужащих украинского гарнизона Великой Новосёлки были ликвидированы во время боя или попыток бежать.

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Shutterstock / FOTODOM / Review News

Ольга Сливченко
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