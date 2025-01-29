Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов считает, что запретом отступать или сдаваться в плен украинские власти во главе с Владимиром Зеленский намеренно погубили весь гарнизон в посёлке Великая Новосёлка в ДНР.

«Режим Зеленского сознательно погубил гарнизон ВСУ в Великой Новосёлке, запретив им отступать и сдаваться в плен, хотя только запросов об отходе на новые позиции было не менее четырёх», — сказал он в беседе с РИА «Новости».

Рогов подчеркнул, что лишь несколько групп бойцов ВСУ были взяты в плен после освобождения населённого пункта. Остальные военные были убиты.