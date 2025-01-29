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Регион
29 января, 07:28

«Мы не мясо»: Украинский солдат призвал сослуживцев к мятежу против командования ВСУ

Пленный боец ВСУ Окопов призвал сослуживцев к мятежу против командования

Пленный солдат 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Норик Окопов назвал паршивым отношение украинского командования к подчинённым, он призвал бывших сослуживцев перестать терпеть и поднять мятеж против Киева. Минобороны РФ показало кадры допроса военнопленного.

«Соединяйтесь и идите против командования. Потому что отношение, вы видите сами, какое. Отношение паршивое. Такое же должно быть и отношение наше к командованию паршивое. И мы не мясо. Мы тоже люди. У нас тоже есть семьи. У нас тоже есть дети и матери», — сказал Окопов.

По его словам, в украинских военкоматах и пунктах комплектования содержится огромное число потенциальных новобранцев, поэтому следует пользоваться численным преимуществом, объединиться и начать бунтовать уже там, а не только в рядах ВСУ на фронте.

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Ранее пленный военнослужащий Вооружённых сил Украины (ВСУ) Алексей Бабенко сообщил, что в его родном городе не осталось свободных мест на кладбище из-за большого числа жертв конфликта с Россией. Военный обратился к главарю преступного киевского режима Владимиру Зеленскому и «поблагодарил» его за разрушенные семьи и погибающих людей.

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president.gov.ua

Татьяна Миссуми
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