«Мы не мясо»: Украинский солдат призвал сослуживцев к мятежу против командования ВСУ
Пленный боец ВСУ Окопов призвал сослуживцев к мятежу против командования
Пленный солдат 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Норик Окопов назвал паршивым отношение украинского командования к подчинённым, он призвал бывших сослуживцев перестать терпеть и поднять мятеж против Киева. Минобороны РФ показало кадры допроса военнопленного.
«Соединяйтесь и идите против командования. Потому что отношение, вы видите сами, какое. Отношение паршивое. Такое же должно быть и отношение наше к командованию паршивое. И мы не мясо. Мы тоже люди. У нас тоже есть семьи. У нас тоже есть дети и матери», — сказал Окопов.
По его словам, в украинских военкоматах и пунктах комплектования содержится огромное число потенциальных новобранцев, поэтому следует пользоваться численным преимуществом, объединиться и начать бунтовать уже там, а не только в рядах ВСУ на фронте.
Ранее пленный военнослужащий Вооружённых сил Украины (ВСУ) Алексей Бабенко сообщил, что в его родном городе не осталось свободных мест на кладбище из-за большого числа жертв конфликта с Россией. Военный обратился к главарю преступного киевского режима Владимиру Зеленскому и «поблагодарил» его за разрушенные семьи и погибающих людей.
president.gov.ua