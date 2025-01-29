«Мы не мясо»: Украинский солдат призвал сослуживцев к мятежу против командования ВСУ

«Соединяйтесь и идите против командования. Потому что отношение, вы видите сами, какое. Отношение паршивое. Такое же должно быть и отношение наше к командованию паршивое. И мы не мясо. Мы тоже люди. У нас тоже есть семьи. У нас тоже есть дети и матери», — сказал Окопов.