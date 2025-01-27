Был балластом: Пленный боец ВСУ рассказал, как его бросили сослуживцы в ДНР из-за проблем с ногами

Военнослужащий Олег Царюк, из 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, поделился с ТАСС историей о том, как его оставили сослуживцы из-за проблем с опорной системой, когда покидали Великую Новосёлку на юге ДНР.

«Я наполовину больной человек. У меня плохо ходят ноги, я задыхаюсь. Но на это никто не обращал внимания», — рассказал пленный.

Ему не дали возможности пройти медицинское обследование, чтобы определить тяжесть его заболеваний. Тем не менее от него в подразделении требовали полного выполнения обязанностей, как и от всех. Из-за этого он не мог справляться с работой. Трое его сослуживцев на боевых позициях отказались помогать ему и сказали, что он останется один, а они уходят.

Царюк отметил, что был насильно мобилизован в 2023 году во время прохождения медкомиссии для оформления инвалидности. С детства у него были проблемы с ногами, и с возрастом его способность ходить существенно снизилась. Он рассказал, что спустя несколько месяцев после мобилизации сумел дезертировать, но через год вновь оказался на фронте. Важность его состояния не принимали во внимание, главное было лишь его присутствие. Поэтому он принял решение сдаться в плен добровольно.

«Как только моя группа ушла, я начал дроноводам [российским] сигнализировать, что здесь нахожусь я. Махал фонариком перед дроном. Вывешивал белую тряпку. Где-то часов в 10 я вышел и сдался», — заключил Царюк.