«Хотел в Молдавию»: Пленный ВСУшник рассказал, как дал взятку, но всё равно попал на фронт
Украинский пленный заявил, что дал взятку военкомам, но всё равно попал на фронт
Пленный боец ВСУ пытался откупиться от попадания в ряды украинских войск и сбежать в Молдавию. Военкомы получили взятку, однако в тот же день отправили мужчину на фронт, сообщает РИА «Новости».
«Я не хотел оказаться в ВСУ. Мои родители — фермеры в Беляевке [населённый пункт в Одесской области], они дали взятку ТЦКшникам [сотрудники территориального центра комплектования ВСУ], чтобы я переехал через Днестр в Молдову», — рассказал боец.
Пленный отметил, что военкомы забрали его после того, как остановили автобус. Сотрудники ТЦК одели на него форму и повезли к Орехову в Запорожской области. Там в непосредственной близости находится линия боевого соприкосновения, подытожил военный.
А ранее Life.ru писал, что на Украине объявили о реформе для привлечения 18-летних в ряды ВСУ. В офисе Владимира Зеленского уточнили, что проблемы с мобилизацией связаны с неэффективностью текущей системы призыва.
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