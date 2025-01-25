Пленный боец ВСУ пытался откупиться от попадания в ряды украинских войск и сбежать в Молдавию. Военкомы получили взятку, однако в тот же день отправили мужчину на фронт, сообщает РИА «Новости».

«Я не хотел оказаться в ВСУ. Мои родители — фермеры в Беляевке [населённый пункт в Одесской области], они дали взятку ТЦКшникам [сотрудники территориального центра комплектования ВСУ], чтобы я переехал через Днестр в Молдову», — рассказал боец.

Пленный отметил, что военкомы забрали его после того, как остановили автобус. Сотрудники ТЦК одели на него форму и повезли к Орехову в Запорожской области. Там в непосредственной близости находится линия боевого соприкосновения, подытожил военный.