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Регион
24 января, 01:35

На Украине объявили о реформе для привлечения 18-летних в ряды ВСУ

Замглавы офиса президента Украины Палис сообщил о реформе системы рекрутинга

На Украине планируют изменение в системе рекрутинга с целью привлечения к мобилизации граждан в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом сообщил заместитель главы офиса Зеленского Павел Палиса.

«Мера направлена на привлечение в основном молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, которые в настоящее время освобождены от мобилизации, а также будет ориентирована на украинцев, которые имеют право на отсрочку или были уволены после принятия закона о мобилизации», — заявил Палиса.

По словам Палисы, проблемы с мобилизацией связаны с неэффективностью текущей системы призыва. Он подчеркнул, что для решения актуальных задач на передовой необходимо увеличить количество военнослужащих в рядах ВСУ.

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Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался, что мобилизация не закрывает потребности армии. Так военный объяснил перевод авиамехаников в пехоту. Однако он отметил, что запрет на перевод квалифицированного персонала продолжает действовать.

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Shutterstock / FOTODOM / Olena Znak

Артём Гапоненко
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