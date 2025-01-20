Один из офицеров Вооружённых сил Украины (ВСУ) додумался вывести ребёнка на передовые позиции на Донецком направлении. Об этом сообщил нашим коллегам из РИА «Новости» командир расчёта дронов из российской разведывательной роты.

По информации источника, накануне наши парни с помощью дрона засекли украинский внедорожники и приняли решение его уничтожить. В этот момент из машины выбежали двое: водитель и офицер.

«Водитель отскочил от автомобиля и упал рядом, а офицер вышел с ребёнком на руках и повернулся к дрону лицом. Оператор в последний момент успел повернуть», — отметил боец ВС РФ.