Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который сейчас находится в СИЗО под подозрением в государственной измене, заявил, что Владимир Зеленский рассматривает идею мобилизации подростков на Украине.

Ранее Василий Прозоров, бывший офицер СБУ, заявил, что в случае снижения Зеленским возраста мобилизации до 18 лет, население может устроить протесты. Он также отметил, что если даже эти акции протеста не приведут к свержению Зеленского, то в ситуации замораживания конфликта и проведения выборов на Украине его шансы на переизбрание будут ничтожны.