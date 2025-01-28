Пленный военнослужащий Вооружённых сил Украины (ВСУ) Алексей Бабенко сообщил, что в его родном городе не осталось свободных мест на кладбище из-за большого числа жертв конфликта с Россией. Видео с рассказом уроженца Черкасской области распространила во вторник пресс-служба Министерства обороны.

На кадрах военный обратился к главарю преступного киевского режима Владимиру Зеленскому и «поблагодарил» его за разрушенные семьи и погибающих людей. Бабенко отдельно отметил, что его сослуживцы даже не догадываются, что их направляют на задание в Курскую область.