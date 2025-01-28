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28 января, 08:13

Пленный боец ВСУ проклял Зеленского из-за отсутствия мест на кладбищах

Пленный из ВСУ Бабенко: В моём городе не осталось мест на кладбище

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Dmytro Larin

Пленный военнослужащий Вооружённых сил Украины (ВСУ) Алексей Бабенко сообщил, что в его родном городе не осталось свободных мест на кладбище из-за большого числа жертв конфликта с Россией. Видео с рассказом уроженца Черкасской области распространила во вторник пресс-служба Министерства обороны.

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На кадрах военный обратился к главарю преступного киевского режима Владимиру Зеленскому и «поблагодарил» его за разрушенные семьи и погибающих людей. Бабенко отдельно отметил, что его сослуживцы даже не догадываются, что их направляют на задание в Курскую область.

«Я видел, как умирают ребята, с которыми общался. Через два часа они уже мертвы. В нашем городе даже кладбище, где проводили похороны, теперь открыли вторую часть на другом кладбище. Хоронить погибших уже негде», — отметил пленный.

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Ранее другой пленный боец ВСУ поведал, как пытался откупиться от попадания в ряды украинских войск и сбежать в Молдавию. Военкомы получили взятку, однако в тот же день отправили мужчину на фронт. А военнослужащий Олег Царюк, из 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, поделился историей о том, как его оставили сослуживцы из-за проблем с опорной системой, когда покидали Великую Новосёлку на юге ДНР.

Марина Фещенко
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