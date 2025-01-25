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25 января, 01:35

«Несчастные люди»: Среди украинских военнопленных не осталось идейных фанатиков

Политолог Кнырик: Среди украинских пленных почти не осталось идейных фанатиков

Главный редактор информационного агентства News Front Константин Кнырик заявил, что среди украинских военнопленных почти не осталось идейных солдат. Если раньше фанатиком был один из десяти обезоруженных бойцов ВСУ, то теперь по большей части это «несчастные люди».

«Они дважды попали в плен: сначала в ТЦК, а потом вынуждены искать способ сдаться в плен нам. И все вдохновлялки перестали работать: с НАТО всё понятно, туда никто не берёт, повестка грустная», — рассказал политолог в эфире радио «Комсомольская правда».

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Ранее пленный офицер ВСУ призвал сослуживцев из 110-й бригады сложить оружие. Гибель бойцов в окружении под Великой Новосёлкой в ДНР окажется полностью напрасной, так как режим Владимира Зеленского не заинтересован в сохранении жизней солдат.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Тимур Хингеев
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