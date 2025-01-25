Главный редактор информационного агентства News Front Константин Кнырик заявил, что среди украинских военнопленных почти не осталось идейных солдат. Если раньше фанатиком был один из десяти обезоруженных бойцов ВСУ, то теперь по большей части это «несчастные люди».

«Они дважды попали в плен: сначала в ТЦК, а потом вынуждены искать способ сдаться в плен нам. И все вдохновлялки перестали работать: с НАТО всё понятно, туда никто не берёт, повестка грустная», — рассказал политолог в эфире радио «Комсомольская правда».