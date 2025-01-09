Тюремные татуировки нашли на телах солдат ВСУ, погибших во время попытки прорыва в районе хутора Бердин в Курской области. Об этом сообщил боец группы «Каштана» спецназа «Ахмат» с позывным «Алик». По его словам, наколки были почти у всех солдат уничтоженных подразделений.

Ранее командир спецназа «Ахмат», генерал Апти Алаудинов опубликовал видео с одним из пленных, которого захватили во время наступления украинских солдат в Курской области. Кстати, им как раз оказался бывший зек. Он рассказал, что на фронт его забрали из «зоны». Однако заключённый быстро осознал, что лучше отбывать срок на нарах, чем работать на киевских командиров, которые отдают смертельные приказы и по месяцу не дают военным помыться.