Переговоры могут сорваться: Болтливому Трампу рекомендовали прикусить язык

В зарубежной прессе гадают: состоялся ли в действительности разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, и если нет, то на каком этапе застопорился процесс подготовки. Интерес к событию понятен, тема подогревается с каждым днём, несмотря на официальные заверения Кремля, что контактов ещё не было.

По словам директора Центра геополитических экспертиз Валерия Коровина, причин держать в тайне процесс наведения мостов между Москвой и Вашингтоном достаточно у обоих лидеров — и у Путина, и у Трампа. Последний, по словам собеседника Life.ru, находится под колоссальным давлением элит, которые противятся завершению конфликта на Украине. Свои причины не педалировать тему переговоров есть и у нашего президента.

В России есть «партия страха», или «шестая колонна», которая пытается откатить ситуацию назад, к моменту до начала специальной военной операции, и стремится завершить конфликт на условиях США в обмен на отмену санкций. В этой связи Трамп и Путин вынуждены договариваться и вообще вести переговоры втайне от собственного окружения. Отсюда возникает такая неопределённость и туман вокруг их переговоров: то ли они были, то ли не были, а что обсуждалось — не сообщается. Политолог Валерий Коровин

В свою очередь, декан факультета социологии и политологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов допускает, что американская сторона намеренно хайпует на теме переговоров. По мнению собеседника Life.ru, Трамп не случайно сделал оговорку, что не обсуждал с Путиным тему вчерашней авиакатастрофы в Вашингтоне, оставив пространство для домыслов, — а другие темы, значит, обсуждали?

«Не исключено, что такой оговоркой Трамп решил намекнуть на то, что он готов и хочет побеседовать. Или дать мировой общественности некий сигнал к началу переговорного процесса. Может быть, Трамп проговорился, и действительно какие-то контакты идут, но на неформальном уровне. Но это пока ещё контакты, а не договорённости», — рассуждает Шатилов.

Политолог опасается, что такая оговорка или ляп Трампа, учитывая закрытую позицию российской стороны, может даже притормозить этот процесс. Ведь Кремль не особо стремится придавать огласке какие-либо неформальные треки общения и коммуникации с американской стороной, особенно в текущей, крайне чувствительной ситуации.