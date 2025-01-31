Песков опроверг намёк Трампа на первый разговор с Путиным

Российский лидер Владимир Путин ещё не контактировал с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недавние слова главы Белого дома.

«Не было», — ответил Песков на вопрос ТАСС о том, состоялся ли у политиков разговор.