Песков опроверг намёк Трампа на первый разговор с Путиным
Российский лидер Владимир Путин ещё не контактировал с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недавние слова главы Белого дома.
«Не было», — ответил Песков на вопрос ТАСС о том, состоялся ли у политиков разговор.
Трамп намекнул на первый контакт с Путиным 30 января, комментируя авиакатастрофу в Вашингтоне. Республиканец подчеркнул, что не обсуждал трагедию с российским коллегой, но мог затронуть другие вопросы.
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