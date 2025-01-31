Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 января, 22:48

Песков опроверг намёк Трампа на первый разговор с Путиным

Российский лидер Владимир Путин ещё не контактировал с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недавние слова главы Белого дома.

«Не было», — ответил Песков на вопрос ТАСС о том, состоялся ли у политиков разговор.

«Не успевают записывать»: Белый дом захотел нанять больше стенографистов для Трампа
«Не успевают записывать»: Белый дом захотел нанять больше стенографистов для Трампа

Трамп намекнул на первый контакт с Путиным 30 января, комментируя авиакатастрофу в Вашингтоне. Республиканец подчеркнул, что не обсуждал трагедию с российским коллегой, но мог затронуть другие вопросы.

Обложка ©

Life.ru

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar