«Не успевают записывать»: Белый дом захотел нанять больше стенографистов для Трампа

В Белом доме обсуждают возможность расширить штат стенографистов, так как президент США Дональд Трамп «много говорит». Специалисты просто не успевают записывать за американским лидером, сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

«Трамп говорит так много, что людям, которые должны записывать его публичные заявления, сложно успевать за всеми словами. Сейчас идут обсуждения о найме дополнительных сотрудников, чтобы справиться с рабочей нагрузкой», — указано в статье.

Авторы материала добавили, что в день своей инаугурации американский лидер произнёс более 22 тысяч слов, ещё 17 тысяч — во время визита в пострадавшие от пожаров Северную Каролину и Калифорнию. Стенографистам трудно перестроиться на иной формат работы, так как бывший президент Штатов Джо Байден был «относительно тихим», пояснили в статье.