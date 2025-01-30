Трамп подписал рекордное количество указов за девять дней на посту президента
В первые девять дней своего президентства Дональд Трамп подписал 38 указов, что стало рекордом среди американских президентов. Согласно данным портала Axios, никто из предшествующих лидеров США не делал ничего подобного.
Статья подчеркивает, что Трамп изменяет подход администрации, чтобы укрепить президентские полномочия, а многочисленные указы напоминают стратегию «шок и трепет».
По данным ресурса, только Джо Байден и Гарри Трумэн смогли превысить 40 указов в течение первых ста дней работы.
Напомним, инаугурация Трампа прошла 20 января. Вступив в должность, он первым делом отменил 78 указов, подписанных Джо Байденом. Помимо этого, новый глава Белого дома издал свыше сотни собственных распоряжений, среди которых признание в стране лишь двух полов — мужского и женского.
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