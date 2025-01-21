В США множеству самоназванных гендеров придётся выбирать только между двумя полами — мужским и женским, после того как избранный президент США Дональд Трамп однозначно завил о своей приверженности традиционной гендерной политике. Этот шаг может привести к протестам, заявил Life.ru депутат Госдумы РФ Михаил Делягин.

«Я думаю, что бесчисленному количеству гендеров просто придётся выбирать, к кому присоединиться. И всё. <…> Они, конечно же, будут пытаться устраивать протесты, но Трамп демонстрирует возвращение Америки к нормальности», — отметил парламентарий и признал, что России было бы выгодно нахождение у власти Камалы Харрис, «‎которая бы окунула в гражданскую войну».