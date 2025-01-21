В Госдуме предрекли США протесты из-за войны Трампа с трансгендерами
Депутат Делягин допустил протесты в США из-за Трампа, разрешившего только 2 пола
В США множеству самоназванных гендеров придётся выбирать только между двумя полами — мужским и женским, после того как избранный президент США Дональд Трамп однозначно завил о своей приверженности традиционной гендерной политике. Этот шаг может привести к протестам, заявил Life.ru депутат Госдумы РФ Михаил Делягин.
Михаил Делягин прокомментировал позицию Дональда Трампа о гендерах. Видео © Life.ru
«Я думаю, что бесчисленному количеству гендеров просто придётся выбирать, к кому присоединиться. И всё. <…> Они, конечно же, будут пытаться устраивать протесты, но Трамп демонстрирует возвращение Америки к нормальности», — отметил парламентарий и признал, что России было бы выгодно нахождение у власти Камалы Харрис, «которая бы окунула в гражданскую войну».
Напомним, избранный президент США Дональд Трамп ранее уже сообщал о намерении ввести в Штатах официальную политику, которая признаёт лишь два пола — мужской и женский. Он пообещал бороться с безумием, исходящим от движения ЛГБТ*. По мнению агентства Reuters, указ Трампа о гендерах не заставит себя ждать.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.
ТАСС / АР