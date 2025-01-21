Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 января, 11:37

В Госдуме предрекли США протесты из-за войны Трампа с трансгендерами

Депутат Делягин допустил протесты в США из-за Трампа, разрешившего только 2 пола

В США множеству самоназванных гендеров придётся выбирать только между двумя полами — мужским и женским, после того как избранный президент США Дональд Трамп однозначно завил о своей приверженности традиционной гендерной политике. Этот шаг может привести к протестам, заявил Life.ru депутат Госдумы РФ Михаил Делягин.

Михаил Делягин прокомментировал позицию Дональда Трампа о гендерах. Видео © Life.ru

«Я думаю, что бесчисленному количеству гендеров просто придётся выбирать, к кому присоединиться. И всё. <…> Они, конечно же, будут пытаться устраивать протесты, но Трамп демонстрирует возвращение Америки к нормальности», — отметил парламентарий и признал, что России было бы выгодно нахождение у власти Камалы Харрис, «‎которая бы окунула в гражданскую войну».

Первые указы Трампа. Кого оставили без помощи США, что будет с мигрантами, какого пола будут американцы
Первые указы Трампа. Кого оставили без помощи США, что будет с мигрантами, какого пола будут американцы

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп ранее уже сообщал о намерении ввести в Штатах официальную политику, которая признаёт лишь два пола — мужской и женский. Он пообещал бороться с безумием, исходящим от движения ЛГБТ*. По мнению агентства Reuters, указ Трампа о гендерах не заставит себя ждать.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

Обложка ©

ТАСС / АР

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Комментарии Лайфу
  • Мировая политика
  • Политика
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar