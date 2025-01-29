Раскол, суды и страдания: Подведены итоги первой недели Трампа в Белом доме
Эксперт Крапивник назвал суды и раскол итогом первой недели Трампа у власти
Военный эксперт, бывший офицер армии США Станислав Крапивник подвёл итоги первой недели правления нового президента Дональда Трампа. По его мнению, Штаты ждёт непростое время. Уже сейчас наблюдается раскол в обществе, а дальше пойдут многочисленные суды из-за отмены республиканцем всех гендеров кроме мужского и женского.
«По поводу, например, этих нетрадиционных существ, которых в Америке очень много. Запретить их в армии, запретить их на государственной службе, конечно, можно. Но сейчас пойдут судебные процедуры, сейчас начнут разные либеральные судьи тормозить это. Это ещё всё впереди», — отметил Крапивник в разговоре с «Царьградом».
Также эксперт указал на раскол в обществе, который произошёл ещё во время выборов президента США. Он лично знает семьи, в которых брат перестал общаться с сестрой, а дочка с отцом из-за того, что они голосовали за разных кандидатов.
«Разрыв настоящий, эти страдания в психологии американского народа тоже настоящие, очень глубокие. Поэтому посмотрим, как всё будет развиваться дальше», — подытожил Крапивник.
Напомним, инаугурация Трампа состоялась 20 января. Первым делом после вступления в должность президента он отменил 78 указов своего предшественника Джо Байдена. Также он издал больше 100 своих распоряжений, в числе которых признание в Америке только двух полов — мужского и женского. В результате трансгендерных* женщин вернули в мужские тюрьмы в США. Кроме того, республиканец заморозил помощь Украине и некоторым другим странам, пообещал вернуть миллионы мигрантов из Мексики на Родину, отменил цензуру и другое. Подробнее о новых указах Трампа можно прочитать в материале Life.ru.
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