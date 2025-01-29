Раскол, суды и страдания: Подведены итоги первой недели Трампа в Белом доме

Военный эксперт, бывший офицер армии США Станислав Крапивник подвёл итоги первой недели правления нового президента Дональда Трампа. По его мнению, Штаты ждёт непростое время. Уже сейчас наблюдается раскол в обществе, а дальше пойдут многочисленные суды из-за отмены республиканцем всех гендеров кроме мужского и женского.

«По поводу, например, этих нетрадиционных существ, которых в Америке очень много. Запретить их в армии, запретить их на государственной службе, конечно, можно. Но сейчас пойдут судебные процедуры, сейчас начнут разные либеральные судьи тормозить это. Это ещё всё впереди», — отметил Крапивник в разговоре с «Царьградом».

Также эксперт указал на раскол в обществе, который произошёл ещё во время выборов президента США. Он лично знает семьи, в которых брат перестал общаться с сестрой, а дочка с отцом из-за того, что они голосовали за разных кандидатов.

«Разрыв настоящий, эти страдания в психологии американского народа тоже настоящие, очень глубокие. Поэтому посмотрим, как всё будет развиваться дальше», — подытожил Крапивник.