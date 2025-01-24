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Регион
24 января, 09:32

Трамп отправил трансгендерных* женщин в мужские тюрьмы

NYT: Трамп направил распоряжение о переводе транс-женнщин в мужские тюрьмы

Осуждённых трансгендерных* женщин в США вернут в мужские тюрьмы. Соответсвующее распоряжение под названием «Защита женщин от экстремизма гендерной идеологии и восстановление биологической истины в федеральном правительстве» было подписано американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает The New York Times.

Кроме того, у таких заключённых прекратится медицинское обслуживание, связанное со сменой пола. Глава государства уверен, что попытки искоренить биологическую реальность пола наносят вред самим женщинам. Однако защитники прав трансгендерных* людей выступают против указа, утверждая, что после перевода трас-женщин* в мужские тюрьмы начнутся изнасилования и физические нападения. При этом, отмечается, что указ Трампа не касается трасгендерных* мужчин, которые так и останутся в мужских тюрьмах.

Ранее государственный департамент США запретил посольствам и представительствам вывешивать флаги ЛГБТ* и Black Lives Matter (BLM). Теперь на подобных зданиях могут висеть только флаги государств.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

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Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Полина Никифорова
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