Трамп отправил трансгендерных* женщин в мужские тюрьмы

Осуждённых трансгендерных* женщин в США вернут в мужские тюрьмы. Соответсвующее распоряжение под названием «Защита женщин от экстремизма гендерной идеологии и восстановление биологической истины в федеральном правительстве» было подписано американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает The New York Times .

Кроме того, у таких заключённых прекратится медицинское обслуживание, связанное со сменой пола. Глава государства уверен, что попытки искоренить биологическую реальность пола наносят вред самим женщинам. Однако защитники прав трансгендерных* людей выступают против указа, утверждая, что после перевода трас-женщин* в мужские тюрьмы начнутся изнасилования и физические нападения. При этом, отмечается, что указ Трампа не касается трасгендерных* мужчин, которые так и останутся в мужских тюрьмах.