Государственный департамент США больше не позволяет посольствам и представительствам вывешивать флаги ЛГБТ*, Black Lives Matter (BLM) и подобных движений, ставших радикальными в Соединённых Штатах. Об этом сообщает The Washington Free Beacon, ссылаясь на приказ Госдепа.

Учитывая ту истерию, которую в США устроила администрация демократов с самоидентификацией, со стороны Трампа было весьма смело чётко заявить о том, что при нём власти страны признают лишь два пола — мужской и женский. Несогласных с таким решением там найдётся несколько миллионов, а в Госдуме считают, что это может в итоге вылиться в серьёзные протесты.