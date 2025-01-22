На посольствах США больше нельзя вывешивать флаги ЛГБТ* и BLM
Госдеп запретил вешать флаги ЛГБТ* и BLM на посольствах и представительствах США
Государственный департамент США больше не позволяет посольствам и представительствам вывешивать флаги ЛГБТ*, Black Lives Matter (BLM) и подобных движений, ставших радикальными в Соединённых Штатах. Об этом сообщает The Washington Free Beacon, ссылаясь на приказ Госдепа.
Теперь эти флаги предлагается сорвать, поскольку фасад подобного здания может украшать исключительно государственный флаг страны.
Учитывая ту истерию, которую в США устроила администрация демократов с самоидентификацией, со стороны Трампа было весьма смело чётко заявить о том, что при нём власти страны признают лишь два пола — мужской и женский. Несогласных с таким решением там найдётся несколько миллионов, а в Госдуме считают, что это может в итоге вылиться в серьёзные протесты.
* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ.
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