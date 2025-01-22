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Регион
22 января, 10:55

На посольствах США больше нельзя вывешивать флаги ЛГБТ* и BLM

Госдеп запретил вешать флаги ЛГБТ* и BLM на посольствах и представительствах США

Государственный департамент США больше не позволяет посольствам и представительствам вывешивать флаги ЛГБТ*, Black Lives Matter (BLM) и подобных движений, ставших радикальными в Соединённых Штатах. Об этом сообщает The Washington Free Beacon, ссылаясь на приказ Госдепа.

Теперь эти флаги предлагается сорвать, поскольку фасад подобного здания может украшать исключительно государственный флаг страны.

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Учитывая ту истерию, которую в США устроила администрация демократов с самоидентификацией, со стороны Трампа было весьма смело чётко заявить о том, что при нём власти страны признают лишь два пола — мужской и женский. Несогласных с таким решением там найдётся несколько миллионов, а в Госдуме считают, что это может в итоге вылиться в серьёзные протесты.

* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Domingo Saez

Владимир Озеров
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