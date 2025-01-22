Трампа привёл в ярость призыв епископа сжалиться над мигрантами и «ЛГБТ*-детьми»

Американский президент Дональд Трамп требует извинений от епископа Марианн Бадди, которая представляет Епископальную церковь США, за то, что она призвала главу государства сжалиться над мигрантами и представителями ЛГБТ*-сообщества. Это произошло в ходе молебна, проходившего в вашингтонском Кафедральном соборе святых Петра и Павла.

«Так называемая епископ, выступавшая на национальном молебне во вторник утром, была приверженцем радикально-левых взглядов и жёсткой ненавистницей Трампа. Она привнесла свою церковь в политический мир очень неблагодарным способом. Её тон был неприятным, а выступление не было убедительным или умным», — написал хозяин Белого дома в социальной сети Truth Social.

Как подчеркнул в своём посте Трамп, Бадди говорила о тех мигрантах, которые «приезжали в страну и убивали людей». Именно они, по мнению американского президента, стали причиной роста преступности в стране. Также лидер Штатов уверен, что епископ не справляется со своими обязанностями.

«Она не очень хорошо справляется со своей работой! Она и её церковь должны извиниться перед обществом!» — добавил политик.

Во время молебна Бадди обратилась к президенту с просьбой быть более милосердным к «к людям, которые сейчас напуганы». Епископ уточнила, что имела в виду мигрантов и «ЛГБТ*-детей». Этот жест представительницы церкви был связан с тем, что в первый день на посту лидера страны Трамп подписал ряд законов, ужесточающих меры борьбы с нелегальной миграцией, а также о признании в США двух полов.