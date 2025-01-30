В Канаде назвали администрацию Трампа непредсказуемой

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли считает, что администрация США под руководством Дональда Трампа характеризуется непредсказуемостью. Своё заявление она озвучила во время онлайн-брифинга, где подвела итоги своей встречи с американским госсекретарём Марко Рубио в Вашингтоне.

Она подчеркнула, что работа с этой администрацией требует от Канады постоянной готовности к различным неожиданным ситуациям. Отвечать на вопрос о том, обещал ли Рубио, что дополнительных тарифов против Канады не появится, она не стала.