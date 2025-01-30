В Канаде назвали администрацию Трампа непредсказуемой
Глава МИД Канады Жоли назвала администрацию президента Трампа непредсказуемой
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли считает, что администрация США под руководством Дональда Трампа характеризуется непредсказуемостью. Своё заявление она озвучила во время онлайн-брифинга, где подвела итоги своей встречи с американским госсекретарём Марко Рубио в Вашингтоне.
Она подчеркнула, что работа с этой администрацией требует от Канады постоянной готовности к различным неожиданным ситуациям. Отвечать на вопрос о том, обещал ли Рубио, что дополнительных тарифов против Канады не появится, она не стала.
Напомним, Дональд Трамп намеревался включить в состав США Канаду и принадлежащую Дании Гренландию после инаугурации. Он считает, что это укрепит национальную безопасность страны и ослабит позиции России и Китая. Также он Трамп пригрозил Мексике и Канаде строгими пошлинами из-за их миграционной политики. Президент отметил, что такие меры необходимы для компенсации убытков от незаконной миграции и контрабанды. Теперь Канада готовится ответить Трампу пошлинами на американские товары.