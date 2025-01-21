Трюдо: Трампу для создания «золотого века» США потребуются ресурсы Канады
Для создания «золотого века» США понадобятся ресурсы Канады, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо. Он уверен, что страна располагает большими запасами алюминия, минералов и энергии. Однако если Трамп всё-таки введёт пошлины 25% на товары из Канады, то закупать всё придётся в России и Китае.
«Трамп сказал, что он хочет возвестить «золотой век» для Соединённых Штатов, который потребует больше стали и алюминия, больше критически важных минералов, больше надёжной и доступной энергии, больше всего, чтобы экономика США двигалась вперед на полной скорости. У Канады есть все эти ресурсы», — сказал Трюдо во время общения с журналистами.
Напомним, что Дональд Трамп официально занял пост 47-го президента Соединённых Штатов. Вместе с ним присягу принес и новый вице-президент Джей Ди Вэнс, ставший самым молодым человеком на этом посту в истории страны. В своей первой речи в качестве 47-го президента Трамп заявил, что вскоре Америка станет большей и более могущественной. Он также подчеркнул, что для страны начинается «золотой век»
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