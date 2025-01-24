В США пожаловались на хаос из-за «бешеного принтера» Трампа

Первые распоряжения нового президента США Дональда Трампа вызвали «настоящий хаос» и частично парализовали работу сразу нескольких министерств, сообщает газета The Wall Street Journal. В статье отмечается, что при смене хозяев в Белом доме обычно наблюдаются определённые сбои, но то рвение к работе, которое проявил Трамп, запустив «бешеный принтер» по изданию новых законов, затруднило выполнение даже рутинных операций.

В частности, министерства здравоохранения и социальных служб приостановили все внешние коммуникации до получения новых указаний и отменили командировки сотрудников. Приостановка набора новых кадров осложнила работу министерства по делам ветеранов, службы национальных парков и других ведомств, в то время как министерство транспорта столкнулось с замедлением функционирования компьютерной системы дорожных проектов.

Кроме того, издание подчеркивает, что возникли трудности с распределением финансовых ресурсов между различными государственными учреждениями.