В США пожаловались на хаос из-за «бешеного принтера» Трампа
WSJ: Первые указы Дональда Трампа вызвали хаос в министерствах США
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Первые распоряжения нового президента США Дональда Трампа вызвали «настоящий хаос» и частично парализовали работу сразу нескольких министерств, сообщает газета The Wall Street Journal. В статье отмечается, что при смене хозяев в Белом доме обычно наблюдаются определённые сбои, но то рвение к работе, которое проявил Трамп, запустив «бешеный принтер» по изданию новых законов, затруднило выполнение даже рутинных операций.
В частности, министерства здравоохранения и социальных служб приостановили все внешние коммуникации до получения новых указаний и отменили командировки сотрудников. Приостановка набора новых кадров осложнила работу министерства по делам ветеранов, службы национальных парков и других ведомств, в то время как министерство транспорта столкнулось с замедлением функционирования компьютерной системы дорожных проектов.
Кроме того, издание подчеркивает, что возникли трудности с распределением финансовых ресурсов между различными государственными учреждениями.
Напомним, что в первые же дни своего президентства Дональд Трамп утвердил указ о запрете пересечения южной границы страны для нелегальных мигрантов, отправил трансгендерных* женщин в мужские тюрьмы и рассекретил материалы, связанных с убийством 35-го президента страны Джона Кеннеди. А вот попытка Трампа отменить предоставление гражданства США по праву рождения была заблокирована судом как минимум в одном штате — в Вашингтоне.
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