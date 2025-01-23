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22 января, 23:23

Трамп запретил мигрантам нелегально переходить границу США с Мексикой

Президент США Дональд Трамп утвердил указ о запрете пересечения южной границы страны для нелегальных мигрантов, заявили в Белом доме.

«Сегодня президент Трамп утвердил указ, который запрещает физическое перемещение иностранцев, пытающихся проникнуть в Соединённые Штаты через юг», — сообщает американское правительство.

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Трамп дал указания Министерству внутренней безопасности США, а также Минюсту и Госдепартаменту предпринять все доступные меры для выдворения нелегалов, проникающих через южную границу. Перед ведомствами поставили задачу «принять необходимые меры для отклонения, репатриации и выдворения» таких иностранцев.

Кроме того, Трамп ограничил возможность нелегальных мигрантов, попавших через юг, оставаться в США, ссылаясь на поиск убежища.

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Ранее Трамп вновь начал ускоренное выдворение нелегальных мигрантов по всей территории США. Теперь депортация не требует решения суда по миграционным делам. Выдворение возможно, если мигрант не подтвердит законность нахождения в стране.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / David Peinado Romero

Лия Мурадьян
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