В США начали отлов нелегальных мигрантов для депортации по приказу Трампа

В США администрация нового президента страны Дональда Трампа начала вплотную заниматься вопросами нелегальной миграции. В частности власти приняли решение ускорить высылку приезжих из Штатов в случае отсутствия у них необходимых документов. Об этом сообщается в уведомлении министерства внутренней безопасности США (МВБ).

Сейчас для депортации не будет требоваться решение миграционного суда. Выслать нелегала из страны теперь можно, если он просто не докажет законность своего пребывания. Такая ускоренная депортация действовала в Штатах в 2019 году, но была отменена при президентстве Джо Байдена. Процедура касается тех, кто находился в Америке не менее 14 дней, но не более двух лет, уточняется в документе. Примечательно, что раньше ускоренная депортация распространялась только на приграничные районы США. Сейчас её действие расширили и полиция может применить нововведение к мигрантам в любом регионе.

Томас Хомман, который в администрации Трампа отвечает за надзор за иммиграцией, за безопасность на море и в авиации, объявил об операции по задержанию мигрантов для их депортации. «Царь границы» сообщил, что она направлена против нелегалов с судимостями или тех, кто представляет угрозу.