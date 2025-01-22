В России могут пересмотреть правила медосвидетельствования для мигрантов
В ГД призвали проводить медосвидетельстование мигрантов только в госклиниках
В России хотят запретить проводить обязательное медицинское освидетельствование мигрантов в частных клиниках. С таким предложением выступил глава комитета Государственной думы России по охране здоровья Сергей Леонов, заявив, что многие иностранцы не проходят медосвидетельствование и тем самым повышают риск распространения инфекционных заболеваний.
«Такой формальный подход возможен за счёт того, что трудовые мигранты зачастую выбирают частные клиники и проходят медосвидетельствования чисто на бумаге», — пояснил ТАСС Леонов.
Депутат считает необходимым перевести все медосвидетельствования мигрантов под государственный контроль. Таким образом, в России уменьшится количество нарушений, а также обеспечатся дополнительные поступления в государственный бюджет.
Напомним, что ранее в России вступил в силу закон, который запрещает принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка. Документ уже подписал президент России Владимир Путин. Теперь иностранцам будет необходимо пройти тестирование на знание русского языка. Хорошие результаты предоставят возможность освоить школьникам образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Life.ru