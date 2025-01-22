В России могут пересмотреть правила медосвидетельствования для мигрантов

В России хотят запретить проводить обязательное медицинское освидетельствование мигрантов в частных клиниках. С таким предложением выступил глава комитета Государственной думы России по охране здоровья Сергей Леонов, заявив, что многие иностранцы не проходят медосвидетельствование и тем самым повышают риск распространения инфекционных заболеваний.

«Такой формальный подход возможен за счёт того, что трудовые мигранты зачастую выбирают частные клиники и проходят медосвидетельствования чисто на бумаге», — пояснил ТАСС Леонов.

Депутат считает необходимым перевести все медосвидетельствования мигрантов под государственный контроль. Таким образом, в России уменьшится количество нарушений, а также обеспечатся дополнительные поступления в государственный бюджет.