Путин подписал закон о запрете брать в школы детей мигрантов, не знающих язык

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете зачислять в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно закону, теперь иностранных граждан будут принимать на обучение по основным общеобразовательным программам при предоставлении документа, подтверждающего законность их нахождения в стране. Детям для зачисления придётся успешно пройти тестирование на знание русского языка, его должно быть достаточно для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.

В документе указано, что экзамен можно будет бесплатно сдать в государственных или муниципальных общеобразовательных организациях. Тех, кто не сдаст тест, не допустят до зачисления в школы. Порядок тестирования установит Минпросвещения. Согласно закону, Рособрнадзор будет отвечать за методическое обеспечение экзамена, организацию разработки диагностических материалов. Кроме того, ведомство определит критерии оценки сдачи теста, а также минимальное количество баллов для прохождения тестирования.