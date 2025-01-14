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14 января, 09:33

В Подмосковье чиновники подарили семье мигрантов жильё и разозлили россиян

В Подмосковье чиновники подарили жильё многодетной семье мигрантов

Семья Тахмины Самадовой и Рамазона Рахимова. Фото © Telegram / «Юлия Купецкая | Мытищи»

Семья Тахмины Самадовой и Рамазона Рахимова. Фото © Telegram / «Юлия Купецкая | Мытищи»

В подмосковных Мытищах семье Тахмины Самадовой и Рамазона Рахимова вручили сертификат на приобретение собственного жилья. Об этом сообщает глава городского округа Юлия Купецкая.

«Иметь просторное собственное жильё – заветная мечта для семьи. И сегодня благодаря программе Московской области по поддержке многодетных семей она осуществилась», — написала Купецкая в своём телеграм-канале.

Сертификат на жильё. Фото © Telegram / «Юлия Купецкая | Мытищи»

Сертификат на жильё. Фото © Telegram / «Юлия Купецкая | Мытищи»

Супруги Тахмина и Рамазон воспитывают семерых детей. У пары растут три девочки и четверо мальчиков.

Однако не все россияне оценили решение чиновников. Многие задаются вопросом, почему именно эта семья была выбрана на получение сертификата, и выражают своё негодование под постом главы городского округа.

«Это здорово, что многодетным выделяют жильё. Ещё бы наша администрация сообщила, сколько всего за прошедший год в Мытищах было выделено квартир (жилья) многодетным семьям, не относящихся к категории «иностранных специалистов», — требуют ответов подписчики.

Обозреватель «Царьграда» Владимир Хомяков считает, что у данного решения есть цель. По его мнению, сегодня в России стремятся разделить граждан на мусульман, которые «равнее других», и россиян. Эксперт уверен, что так реализуется «ползучая исламизация». В качестве примера он также привёл ситуации в школе, где мусульманки носят хиджаб, «игнорируя принятый дресс-код».

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Ранее проблему демографии в РФ предложили решить при помощи создания банка спермы участников специальной военной операции (СВО). С такой идеей выступила Общественная палата России (ОП РФ). Многие женщины поддержали эту инициативу. Одни делятся своими историями о погибших мужьях или серьёзных ранениях, после которых супруги не могли зачать ребёнка. Другие пишут, что самые сильные и здоровые мужчины сейчас находятся на спецоперации, а рожать от мигрантов и слабых здоровьем не хочется.

Алена Пенчугина
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