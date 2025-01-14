В Подмосковье чиновники подарили семье мигрантов жильё и разозлили россиян
В Подмосковье чиновники подарили жильё многодетной семье мигрантов
Семья Тахмины Самадовой и Рамазона Рахимова. Фото © Telegram / «Юлия Купецкая | Мытищи»
В подмосковных Мытищах семье Тахмины Самадовой и Рамазона Рахимова вручили сертификат на приобретение собственного жилья. Об этом сообщает глава городского округа Юлия Купецкая.
«Иметь просторное собственное жильё – заветная мечта для семьи. И сегодня благодаря программе Московской области по поддержке многодетных семей она осуществилась», — написала Купецкая в своём телеграм-канале.
Сертификат на жильё. Фото © Telegram / «Юлия Купецкая | Мытищи»
Супруги Тахмина и Рамазон воспитывают семерых детей. У пары растут три девочки и четверо мальчиков.
Однако не все россияне оценили решение чиновников. Многие задаются вопросом, почему именно эта семья была выбрана на получение сертификата, и выражают своё негодование под постом главы городского округа.
«Это здорово, что многодетным выделяют жильё. Ещё бы наша администрация сообщила, сколько всего за прошедший год в Мытищах было выделено квартир (жилья) многодетным семьям, не относящихся к категории «иностранных специалистов», — требуют ответов подписчики.
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