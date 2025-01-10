МВД: В РФ начался приём заявлений о продлении сроков пребывания от иностранцев

В России начали принимать заявления от иностранных граждан, которые хотят продлить сроки своего пребывания, но не имеют документов для законного нахождения и работы на территории страны. Об этом сообщили в Главном управлении по вопросам миграции (ГУВМ) МВД РФ.

«С 1 января по 30 апреля 2025 года каждый иностранный гражданин, допустивший нарушение режима пребывания, обязан для урегулирования своего правового положения явиться в территориальный орган МВД России или обратиться в филиал ФГУП ПВС МВД России по месту своего нахождения», — сказано в сообщении.

В соответствии с указом президента России Владимира Путина к таким лицам не будут применяться меры депортации, помещение в специальные учреждения или запрет на въезд.

После завершения всех процедур иностранным гражданам выдадут документы, позволяющие легально находиться в России. Если иностранцы, утратившие законные основания для пребывания в стране, не пройдут указанную процедуру, они подлежат высылке из страны и получению запрета на дальнейший въезд.