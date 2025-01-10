МВД: В РФ начался приём заявлений о продлении сроков пребывания от иностранцев
В России начали принимать заявления от иностранных граждан, которые хотят продлить сроки своего пребывания, но не имеют документов для законного нахождения и работы на территории страны. Об этом сообщили в Главном управлении по вопросам миграции (ГУВМ) МВД РФ.
«С 1 января по 30 апреля 2025 года каждый иностранный гражданин, допустивший нарушение режима пребывания, обязан для урегулирования своего правового положения явиться в территориальный орган МВД России или обратиться в филиал ФГУП ПВС МВД России по месту своего нахождения», — сказано в сообщении.
В соответствии с указом президента России Владимира Путина к таким лицам не будут применяться меры депортации, помещение в специальные учреждения или запрет на въезд.
После завершения всех процедур иностранным гражданам выдадут документы, позволяющие легально находиться в России. Если иностранцы, утратившие законные основания для пребывания в стране, не пройдут указанную процедуру, они подлежат высылке из страны и получению запрета на дальнейший въезд.
Напомним, что с 5 февраля сотрудники МВД России получат право самостоятельно решать, нужно ли административно выдворять мигрантов из страны за определённые правонарушения. В частности, это право будет предоставлено руководителям и заместителям начальников территориальных органов, а также главам и их заместителям структурных подразделений по вопросам миграции и начальникам подразделений по контролю за оборотом наркотиков в МВД.
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