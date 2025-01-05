МВД с 5 февраля сможет самостоятельно выдворять мигрантов-нарушителей

Должностные лица МВД РФ будут уполномочены самостоятельно принимать решение о необходимости административного выдворения мигрантов из страны за ряд правонарушений. Соответствующий закон вступит в силу 5 февраля.

По действующему законодательству, назначить административное выдворение иностранцев и лиц без гражданства из России в качестве административного наказания может судья или, если правонарушение было совершено при въезде в РФ, должностные лица пограничной службы. С 5 февраля такая возможность появится и у сотрудников Министерства внутренних дел.

В частности, соответствующим образом будут уполномочены руководители и замначальников территориальных органов, главы и заместители глав структурных подразделений по вопросам миграции территориальных органов, а также начальники подразделений по контролю за оборотом наркотических средств при МВД. А в случаях, когда мигранты нарушили режим пребывания в РФ для иностранных граждан, выдворять их смогут и руководители линейных отделов полиции на транспорте и их заместители.

Иностранцев будут депортировать в случае нарушения правил въезда в страну, нарушения ими пребывания или проживания в России, которые регламентируются статьёй 18.8 КоАП РФ. В этом случае у них будет возможность обжаловать постановление о выдворении в судебном порядке в течение 10 дней с момента его выдачи, который отсчитывается после подписания этого документа.

Кроме того, в новом законе прописаны полномочия должностных лиц МВД, позволяющие помещать иностранцев, которым назначено принудительное выдворение, в спецучреждения на 48 часов. Помимо этого, для физических и юридических лиц будет установлена административная ответственность за оказание запрещённых услуг мигрантам, оказавшимся в перечне контролируемых лиц.