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2 января, 07:40

Российские полицейские получат право свободно заходить в жилища мигрантов

В России сотрудники полиции получат новые полномочия в рамках контроля за мигрантами, подпадающими под режим высылки. Так, с 5 марта 2025 года они смогут получать доступ в квартиры и другие помещения, где фактически проживают эти иностранцы, сообщает пресс-служба МВД.

Также полицейские смогут запрашивать у государственных органов и властей других стран информацию, необходимую для госконтроля, что может включать в себя коммерческую, банковскую, налоговую и иную охраняемую законом тайну. Кроме того, правоохранители смогут получать данные от банков о наличии и номерах банковских счетов иностранцев, подлежащих высылке.

Сотрудники МВД также смогут осуществлять наблюдение за мигрантами, включая использование технических средств, что будет касаться и физических, и юридических лиц, которые помогают мигрантам находиться на территории РФ.

В РФ срок временного пребывания иностранцев без визы сокращён вдвое с 1 января
В РФ срок временного пребывания иностранцев без визы сокращён вдвое с 1 января

Ранее зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что в РФ есть опасность появления этнических анклавов из членов семей мигрантов. По его словам, при определённых условиях, например, в случае игнорирования российских законов и неуважения к русской культуре, это может дать толчок экстремизму.

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Life.ru

Наталья Демьянова
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