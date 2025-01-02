Российские полицейские получат право свободно заходить в жилища мигрантов

В России сотрудники полиции получат новые полномочия в рамках контроля за мигрантами, подпадающими под режим высылки. Так, с 5 марта 2025 года они смогут получать доступ в квартиры и другие помещения, где фактически проживают эти иностранцы, сообщает пресс-служба МВД.

Также полицейские смогут запрашивать у государственных органов и властей других стран информацию, необходимую для госконтроля, что может включать в себя коммерческую, банковскую, налоговую и иную охраняемую законом тайну. Кроме того, правоохранители смогут получать данные от банков о наличии и номерах банковских счетов иностранцев, подлежащих высылке.

Сотрудники МВД также смогут осуществлять наблюдение за мигрантами, включая использование технических средств, что будет касаться и физических, и юридических лиц, которые помогают мигрантам находиться на территории РФ.