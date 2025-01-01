В РФ срок временного пребывания иностранцев без визы сокращён вдвое с 1 января

В России с 1 января вступили в силу поправки к закону «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», принятые в августе 2024 года. Теперь прибывшие в страну в безвизовом порядке иностранцы могут находиться на российской территории не дольше 90 дней в году.

До принятия поправок срок пребывания в РФ таких иностранных граждан составлял 90 дней в течение 180 суток. Изменения не коснутся приезжих, которые находятся в стране с целью получения образования, оформления патента, а также если они имеют трудовой договор с работодателем.