Мигранты, вейпы и детские пособия: Россиянам перечислили законы, вступающие в силу с 2025 года
Володин: С 1 января 2025 года вступят в силу новые законы о мигрантах
С 1 января 2025 года в России вступит в силу ряд новых законов. Так, например, заработают нормы, направленные на совершенствование миграционного законодательства. Это коснётся борьбы с фиктивными браками, отцовством и материнством иностранцев, проживающих на территории нашей страны, и других аспектов. Об этом в телеграм-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«За 2024 год по инициативе депутатов принято 14 законов, направленных на борьбу с незаконной миграцией», — отметил он.
Также парламентарий уточнил, что с 1 января следующего года будут ужесточена ответственность за продажу вейпов несовершеннолетним. Председатель Госдумы напомнил, что за неоднократное нарушение ограничений продавец может нарваться на уголовное дело.
Ранее Life.ru уже рассказывал, какие новшества и ограничения ожидают россиян в 2025-м. Так, например, серьёзные изменения наметились в законах о недвижимости. Кроме того, с января произойдёт индексация социальных выплат — страховых пенсий, пособий безработным, субсидий, единых пособий на детей и других. Особенно бдительны должны быть россияне, планирующие ипотеку, в новом году есть риск столкнуться с неожиданным нововведением. Также по поручению президента Владимира Путина начнут работу нацпроекты.
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