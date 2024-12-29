Мигранты, вейпы и детские пособия: Россиянам перечислили законы, вступающие в силу с 2025 года

С 1 января 2025 года в России вступит в силу ряд новых законов. Так, например, заработают нормы, направленные на совершенствование миграционного законодательства. Это коснётся борьбы с фиктивными браками, отцовством и материнством иностранцев, проживающих на территории нашей страны, и других аспектов. Об этом в телеграм-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.