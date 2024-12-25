С 1 января повысят зарплаты и выплаты безработным. Кто получит больше и на сколько Достаточно много выплат повысится с 1 января. Это касается не только мер поддержки — в частности, безработным. Вырастут и зарплаты. В чём особенность начислений в этом году и на сколько вырастут оклады? 24 декабря, 21:20 С 1 января вырастут зарплаты. Обложка © ТАСС / Александр Манзюк

С 1 января 2025 года сделают прибавку к зарплате в рамках Федерального закона от 30.11.2024 № 419-ФЗ «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». Как следует из документа, индексация коснётся отдельных категорий работников государственных учреждений здравоохранения, социального обеспечения населения, образования, культуры и науки. Зарплату им повысят на 13,2%. Об этом рассказала ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская.

— А всем категориям работников федеральных государственных учреждений, а также судьям, прокурорским работникам, сотрудникам Следственного комитета Российской Федерации, федеральным государственным гражданским служащим и другим категориям работников федеральных государственных органов повысят выплаты с 1 октября. В 2025 году индексация составит 4,5%, — пояснила Оксана Красовская.

Также в рамках Указа Президента РФ от 08.07.2024 № 583 с 1 января 2025 г. повышаются оклады за классный чин. За классный чин советник государственной гражданской службы Российской Федерации первого класса будет получать 13 486 рублей, второго класса — 12 874 рубля, третьего класса — 12 261 рубль. Кроме того, меняются оклады за дипломатический ранг, месячные оклады, месячные оклады по классным чинам юстиции, оклады служащих различных ведомств, аппаратов судов, а также представительств за рубежом.

В 2025 году с 1 января повышается минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Вырастет он на 16,6% — до 22 440 рублей в месяц. Следом повысить выплаты должны будут и коммерческие организации, у которых есть работники, получающие заработную плату, равную МРОТ. С 1 января довести оклады работников надо до нового минимума — 22 440 рублей.

— Пособие по безработице планируют проиндексировать на 7,3%, и оно будет составлять 14 742 рубля. Индексация пособий по безработице производится с 1 февраля. На региональном уровне также будет произведена индексация заработной платы отдельным категориям работников, — отметила Оксана Красовская.

Юрист привела несколько примеров. Так, в Волгоградской области будут проиндексированы размеры окладов, ставки заработной платы. С 1 января 2025 года прибавка составит 5,1%. Кроме того, в региональном законе прописана рекомендация органам местного самоуправления муниципальных образований провести с 1 января 2025 года индексацию фонда оплаты труда муниципальных служащих на 15%.

В Оренбургской области с 1 января 2025 года будут проиндексированы на 8,3 процента должностные оклады работников государственных учреждений. При индексации должностных окладов их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

В Пермском крае будут проиндексированы ежемесячные надбавки к заработной плате педагогическим работникам. Выплаты вырастут на 5,2%.

В Калужской области будет произведена индексация выплат в размере 4,5 процента. Она затронет работников государственных учреждений.

В Чувашской Республике размер заработной платы работников государственных учреждений увеличится с 1 января на 8,1 процента.

— По нашим оценкам, в 2025 году сильно вырастет спрос на специалистов по оценке бизнеса, финансовых аналитиков и специалистов по слияниям и поглощениям. Это связано с тем, что многие экономят. Банки говорят о большом количестве объединений. Ещё будут востребованы юристы, так как будет очень много судебных исков, — рассказал управляющий партнёр рекрутинговой компании CORNERSTONE Владислав Быханов.

Он отметил, что спрос на IT будет постепенно снижаться и всё больше уходить в регионы. Специалисты по логистике будут востребованы и уровень зарплаты будет сохраняться высоким. По-прежнему будет большой спрос на механиков по ремонту иностранного оборудования потому, что пока импортозамещение не завершено.

Авторы Нина Важдаева