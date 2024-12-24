Перед Новым годом курс валют поставит антирекорд. На какую отметку выйдет рубль Перед праздниками колебания на валютном рынке могут усилиться, а курс доллара войдёт в особый диапазон. Чем интересен прогноз валют на эту неделю и каких событий ждут экономисты до конца 2024 года? 23 декабря, 21:20 Рубль может укрепиться перед Новым годом. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / edchechine

Каких сюрпризов ждут на валютном рынке перед новогодними праздниками

В понедельник впервые с 10 декабря курс доллара на Forex опустился ниже 100 рублей. Это следует из данных ICE (композитный показатель нескольких форекс-брокеров).

— Анализируя текущую ситуацию на валютном рынке, я вижу, что рубль демонстрирует достаточно стабильную динамику. Решение Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 21% стало неожиданным фактором поддержки для фондового и долгового рынков. Рубль практически не отреагировал на решение ЦБ. Укрепление рубля говорит о том, что регулятор уверен в своих силах контролировать курс, — рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Что касается возможных сюрпризов на этой неделе, то, по мнению аналитика, основное внимание стоит обратить на динамику нефтяных цен. Если котировки Brent пробьют уровень 70 долларов, это может создать дополнительное давление на рубль. Однако серьёзного ослабления не ожидают, поскольку ЦБ располагает достаточными инструментами для поддержки курса.

— Учитывая, что декабрь в целом стал месяцем сюрпризов, если вспомнить историю с ключевой ставкой, то удивляться каким-то новым пертурбациям уже не приходится. Особенно с учётом того, что фондовый рынок после пятничного решения улетел в космос, отыграв за два дня падение месяца, ровно как и индекс ОФЗ, обновивший максимумы середины августа. Поэтому, если вдруг доллар резко упадёт ниже 100 рублей, это будет считаться нормальным. Причины просты — много людей пойдёт менять валюту и понесёт её на вклады и на взлетевший фондовый рынок, решив, что падение закончилось, как и цикл повышения ключевой ставки. Так что если доллар действительно станет на некоторое время двузначным, то этим моментом определённо стоит пользоваться для того, чтобы закупиться. Потому что есть риск, что таковым в 2025 году он уже не будет, — отметил финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский.

Сколько будет стоить рубль на последней рабочей неделе 2024 года

Курс доллара стал снижаться на этой неделе. Фото © ТАСС / Михаил Синицын

Владислав Антонов считает, что на конец декабря курс доллара останется в диапазоне 100–105,50 рубля. Перед новогодними праздниками дополнительную поддержку рублю окажет налоговый период с пиком платежей 28 декабря, когда экспортёры традиционно продают валютную выручку.

— При этом важно помнить, что выход за пределы 105,50 рубля может открыть дорогу к 108 рублям, но вероятность такого сценария в ближайшие недели я оцениваю как невысокую. Сценарий резкого ослабления рубля возможен только при экстремальных событиях — например, при обвале нефтяных цен до 55 долларов за баррель или эскалации торговых войн. Однако вероятность такого развития событий крайне мала. Особенно учитывая уверенную позицию ЦБ РФ и текущие фундаментальные факторы. Для евро торговый диапазон 105–111 рублей, для юаня — 13,40–14,40, — пояснил Владислав Антонов.

Текущий «водораздел» между долларом и рублём находится под ценой 95,5 рубля за доллар. Пока котировки американской валюты располагаются над ним, для доллара открыты хорошие перспективы достичь новых высот у отметки 112,3 рубля. По евро серьёзная поддержка — на уровне 101,50, цель по единой валюте прежняя — 124,7 рубля. Пока китайская валюта торгуется выше 13,36 за юань, «бычий» тренд с высокой вероятностью продолжил бы реализовываться и далее. Ориентиром роста юаня в среднесрочной перспективе является отметка 16,37 рубля. Такой прогноз сделал главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

— Последняя рабочая неделя в уходящем году может способствовать укреплению позиций рубля на валютном рынке благодаря фактору налоговых выплат. Ожидаем закрепления котировок национальной валюты в пределах 97,50–103,50 рубля за доллар, 102,50–107,00 рубля за евро и 13,50–14,20 рубля за юань, — рассказал начальник отдела исследований и инвестиционных стратегий «Альфа-Форекса» Спартак Соболев.

Пик укрепления придётся на 25–26 декабря. Если возникла потребность в долларах, возможно, стоит обратить внимание на эти числа. Волатильность валюты — залог её непредсказуемости. В начале 2025 года ожидается снижение спроса на рубль и его ослабление. Такое мнение высказал частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

Авторы Нина Важдаева