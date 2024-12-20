Шок-сигнал. Почему Центробанк не повысил ключевую ставку и как это отразится на рубле, вкладах и кредитах Большинство экономистов ждали повышения ключевой ставки на заседании Центробанка 20 декабря. Банки заранее начали повышать ставки по вкладам и кредитам. Но регулятор вынес совершенно неожиданное решение. Почему ЦБ не повысил ставку и что изменится на финансовых рынках? 20 декабря, 12:10 Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Who is Danny

Почему Центробанк не поднял ключевую ставку

Сохранение ключевой ставки на уровне 21% было неожиданным для рынка. ЦБ увидел, что денежно-кредитные условия ужесточились сильнее, чем предполагалось после октябрьского повышения. Так прокомментировал сегодняшнее решение регулятора не поднимать ставку финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

По его словам, сигнал рынку можно охарактеризовать как умеренно жёсткий. ЦБ прямо указывает, что будет рассматривать возможность повышения ставки на ближайшем заседании в феврале 2025 года, ориентируясь на динамику кредитования и инфляции.

ЦБ добился существенного ужесточения денежно-кредитных условий и замедления кредитной активности. В ноябре рост розничного кредитования практически остановился, значительно замедлился рост корпоративного кредитования.

Оригинальное решение, ведь все ждали как минимум +200 б.п. и 23%, а были и вообще агрессивные оценки до 25%. Но у ЦБ больше информации: несмотря на дисбаланс спроса и предложения, давление на рынке труда и осеннюю девальвацию, сигналов о замедлении потребительского и корпоративного кредитования оказалось достаточно для монетарной паузы. Так охарактеризовал ситуацию эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

— Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 21% вопреки ожиданиям рынка (консенсус-прогноз экспертов составлял 23%). Регулятор объяснил своё решение предпосылками к снижению роста цен в ближайшие месяцы, но не сделал акцента на завершении цикла ужесточения монетарной политики. Курс рубля сохраняет недельный диапазон консолидации в границах 100,50–105 за доллар, 105–109 за евро и 13,50–14,40 за юань, — рассказал начальник отдела исследований и инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев.

ЦБ начнёт цикл снижения ключевой ставки и смягчения ДКП в лучшем случае во втором полугодии 2025 года, когда инфляция снизится до 6–7%. Сохранение ключевой ставки на уровне 21% отражает осторожный подход Центробанка к текущей экономической ситуации и стремление обеспечить финансовую стабильность в стране. Такое мнение высказал независимый эксперт в сфере частных инвестиций Руслан Пичугин.

— Банк России остерегается рецессии. Разворот Банка России в видении динамики развития экономики совпадает с нашим видением развития экономики. Ранее мы говорили, что с нашей точки зрения действия по ужесточению ДКП видятся чрезмерными. Банку России потребовалось около трёх месяцев, чтобы сформировать более сбалансированную позицию, — отметил главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Фёдоров.

Подобный шаг помогает немного улучшить положение как потребителей, так и банковской системы, а также облегчить финансовую ситуацию для всех участников рынка. Это создаёт благоприятные условия для дальнейшего роста экономики и поддержания стабильности. Такое мнение высказал основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

На что повлияет решение Центробанка

При текущей ключевой ставке 21% потребительские кредиты останутся дорогими. Семейная ипотека сохранится на уровне 6%, а обычная ипотека от 29% делает её доступной только по льготным программам. Сейчас стоит воздержаться от потребительских кредитов, а ипотеку рассматривать только по льготным программам после тщательной оценки рисков. Такую рекомендацию дал Владислав Антонов.

— На валютный рынок решение ЦБ существенно не повлияло. Курс доллара вырос на 0,67%, до 104,91 рубля. И сейчас торгуется на отметке 104,63. Вероятно, доллар останется в диапазоне 102–105,50 рубля, евро — 105,50–111, юань — 13,40–14,40, поскольку рынок сейчас больше реагирует на соотношение спроса и предложения валюты после недавних санкций против финансового сектора, — добавил Владислав Антонов.

По его словам, стабилизации курса рубля и снижению инфляции мешают несколько факторов: высокий внутренний спрос, инфляционные ожидания населения и бизнеса, последствия ослабления рубля и накопленные эффекты бюджетных стимулов.

ЦБ взял паузу в повышении ставки, но сохраняет жёсткую риторику и готовность к дальнейшему ужесточению политики. Регулятор рассчитывает, что текущих мер достаточно для начала снижения инфляционного давления в ближайшие месяцы. Однако риски остаются высокими, и февральское решение будет зависеть от динамики ключевых показателей.

— Прогнозировать изменения на рынке недвижимости в 2025 году в связи с сохранением высокого значения ключевой ставки сложно. Ситуация может измениться в зависимости от многих факторов. При этом рынок аренды в сложившихся обстоятельствах, скорее всего, вырастет. Снять жильё станет дороже из-за высокого спроса: большинство людей предпочтёт снимать квартиры вместо покупки из-за высоких процентных ставок на ипотеку, — рассказал президент Международного союза судебных экспертов Николай Кандикудряков-Тигранн.

Михаил Зельцер ожидает начала снижения ставки ближе к концу первого полугодия 2025 года с ускорением тенденции под занавес будущего года, вплоть до 16%.

По его словам, на фоне сильной перепроданности рынка и, по сути, депрессивных уровней в акциях и облигациях такое решение регулятора закономерно приводит к вертикальному взлёту бумаг. Индекс МосБиржи резко прибавил 6%, к 2560 пунктам, индекс гособлигаций RGBI скачком уходит за 100 пунктов. Наиболее перепроданные бумаги закредитованных корпораций повысились на +10%.

— Вклады и депозиты следуют за ставкой ЦБ, а бывает, что и с опережением. Многие банки повысили ставки даже больше ключевой, и на первую декаду декабря средняя ставка в топ-10 банков достигла 22,08%. Возможно, процесс повышения доходностей по депозитам близок к завершению, а через полгода ставки будут уже ниже, — отметил Михаил Зельцер.

Решение ЦБ скорее социальное, чем долгосрочно-экономическое. И годовую политику будет определять скорее решение первого заседания в 2025 году. По кредитам — лучше не брать сейчас вообще. А скорее смотреть акционные предложения. По вкладам — брать прямо сейчас, пока есть хорошие предложения от банков. Такую рекомендацию дал управляющий партнёр «+7 ПРОДАКШНЗ» Александр Кривошеев.

— Можно ожидать резкого роста российского фондового рынка. На фоне высоких ставок по депозитам инвесторы выводили средства из акций, сейчас эта тенденция должна закончиться или как минимум сократиться. Высокая ключевая ставка делает другие активы менее привлекательными, что способствует перераспределению капитала в пользу акций. Бумаги российских компаний, особенно в секторе нефти и газа, могут получить значительный приток средств. Это создаст дополнительный спрос на акции, чтоприведёт к росту их цен, — считает эксперт компании «Сравни» Алексей Лоссан.

Авторы Нина Важдаева