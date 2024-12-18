Золотая ставка. Куда вложить сбережения, чтобы получить максимальный доход Перед заседанием Центробанка по ключевой ставке банки уже начали поднимать ставки по вкладам. Экономисты рассказали о плюсах и минусах депозитов, а также о том, куда ещё можно вложить деньги, чтобы приумножить сбережения. 17 декабря, 21:15 Банки повышают ставки по вкладам. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mer_Studio

Куда вложить деньги, чтобы получить максимальный доход

Многие сейчас рассматривают вклады как основной и стабильный инструмент для сохранения сбережений. Особенно на фоне регулярного повышения процентных ставок. Как следует из данных внутренней аналитики «Сравни», в этом году наибольшей популярностью пользовались вклады на три, шесть и 12 месяцев.

Для достижения максимальной эффективности и минимизации рисков диверсификация инвестиционного портфеля остаётся ключевым фактором. Помимо сравнения предложений банков по вкладам (учитывая ставки, капитализацию процентов и условия снятия средств) стоит обратить внимание на инвестиции в государственные облигации (ОФЗ) — для стабильного, хоть и умеренного дохода, а также в драгоценные металлы. Такую рекомендацию дал руководитель продукта «Вклады» в «Сравни» Илья Васильков.

Более рискованные, но потенциально высокодоходные варианты включают акции и паевые инвестиционные фонды (ПИФы). Инвестиции в криптовалюту требуют глубокого понимания рынка и высокой толерантности к риску, поэтому подходят не всем.

— На текущий момент банковский вклад — самый выгодный финансовый инструмент по многим параметрам. Доходность в течение года в районе 25%, гарантия получения дохода даже в случае банкротства банка за счёт средств АСВ, простота (отсутствие дополнительных знаний и навыков). Ни один биржевой инструмент не может представить аналогичных гарантий за относительно короткий срок, — рассказал руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекса» Александр Шнейдерман.

Валюта как инструмент для инвестирования на фоне других проигрывает, поскольку доходность от вкладов в рублях значительно выше, чем в других валютах. Тем не менее для диверсификации вложений можно рассмотреть и вклады в юанях, которые предлагают процентные ставки, недоступные даже в самом Китае. Такое мнение высказал директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.

Приумножить капитал, по его словам, помогут традиционные инструменты, такие как инвестиции в золото или недвижимость. В условиях высокой стоимости жилья и недоступности ипотечных кредитов всё больше внимания привлекает коммерческая недвижимость.

Какие есть недостатки у банковских вкладов

Получить высокий процент можно не только по банковским вкладам. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Многим выбор вклада кажется очевидным, учитывая текущее соотношение риск – доходность. Однако у этого инструмента есть ряд недостатков. Так, положив деньги в банк на год или дольше, вы уже не сможете, не потеряв дохода, переложить их под более высокий процент в случае дальнейшего роста ставок. Также не стоит забывать про налог с дохода по вкладам, который при больших суммах может оказаться довольно ощутимым. Плюс чаще всего высокий процент подразумевает отсутствие возможности снятий и пополнений в течение срока вклада. Об этом рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

На фондовом рынке, по его словам, можно найти такие инструменты и решения, которые дают не только больше гибкости в управлении финансами, но и разнообразие вариантов получить более высокий доход. Неслучайно за октябрь–ноябрь на Мосбиржу пришёл почти миллион новых частных инвесторов. Среди актуальных возможностей — фонды денежного рынка, которые сейчас привлекают рекордные суммы. Их доходность приближена к ключевой ставке ЦБ: чем она выше, тем в большем плюсе инвестор. По сути, это аналог депозита, где доход на уровне ключевой ставки начисляется каждый день. Это подходящий вариант для того, чтобы временно «припарковать» свободные средства, выжав максимум из выгодной конъюнктуры.

Ещё один востребованный инструмент, приближенный к депозиту по уровню риск – доходность, — облигации, особенно флоатеры. У флоатеров размер купона, регулярно выплачиваемого инвестору, чётко следует за ключевой ставкой. Это тоже гибкий и ликвидный инструмент — можно в любой момент переложиться в другие активы либо фиксировать прибыль. По флоатерам с коротким сроком погашения (до шести месяцев) доходность может быть выше, чем по вкладу.

— Наконец, несмотря на спад рынка акций из-за высоких ставок и геополитики, дальновидным инвесторам есть смысл присмотреться к подешевевшим бумагам. Качественные активы продаются со значительным дисконтом к своим справедливым ценам. По мультипликаторам наш рынок сейчас недооценён почти в два раза, а его дивидендная доходность одна из самых высоких в мире. С учётом перспективы геополитических улучшений и перехода к снижению ключевой ставки ЦБ РФ в 2025 году индекс Мосбиржи может вырасти на треть от текущих уровней, — считает Александр Шепелев.

Интересным инструментом на данный момент является покупка облигаций федерального займа. Сейчас Минфин предлагает облигации по рекордным ставкам 18% в среднем. Да, это ниже, чем вклад, однако и получать доход вы не перестанете спустя год (дальнейшая доходность зависит от ДКП Банка России). Есть облигации на пять лет и более, так что в перспективе этот инструмент может быть выгоднее вклада. Так считает главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

— В текущей экономической ситуации приумножение сбережений требует более активного подхода, чем традиционные банковские вклады. Несмотря на то что банки предлагают достаточно высокие ставки до 24,6% годовых, эти проценты лишь частично компенсируют инфляционные процессы и не дают реального роста капитала. Чтобы приумножить сбережения, необходимо серьёзно заниматься инвестициями и трейдингом. Это означает глубокое изучение финансовых рынков, понимание различных инвестиционных инструментов. Важно не просто класть деньги на депозит, а активно вкладываться в акции, облигации, индексные фонды, золотые монеты, рассматривать возможности криптовалютного рынка, — отметил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Авторы Нина Важдаева